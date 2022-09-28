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26 сентября 2022 9:50

На "Ленфильме" состоялось прощание с Игорем Масленниковым

Юлия ПЫХАЛОВА
На "Ленфильме" состоялось прощание с Игорем Масленниковым

На "Ленфильме" состоялось прощание с Игорем Масленниковым

На "Ленфильме" состоялось прощание с Игорем Масленниковым

На "Ленфильме" состоялось прощание с Игорем Масленниковым

На "Ленфильме" состоялось прощание с Игорем Масленниковым

На "Ленфильме" состоялось прощание с Игорем Масленниковым

На "Ленфильме" состоялось прощание с Игорем Масленниковым

На "Ленфильме" состоялось прощание с Игорем Масленниковым

На "Ленфильме" состоялось прощание с Игорем Масленниковым

На "Ленфильме" состоялось прощание с Игорем Масленниковым

На "Ленфильме" состоялось прощание с Игорем Масленниковым

На "Ленфильме" состоялось прощание с Игорем Масленниковым

На "Ленфильме" состоялось прощание с Игорем Масленниковым

На "Ленфильме" состоялось прощание с Игорем Масленниковым

На "Ленфильме" состоялось прощание с Игорем Масленниковым

На "Ленфильме" состоялось прощание с Игорем Масленниковым

На "Ленфильме" состоялось прощание с Игорем Масленниковым

На "Ленфильме" состоялось прощание с Игорем Масленниковым

На "Ленфильме" состоялось прощание с Игорем Масленниковым

На "Ленфильме" состоялось прощание с Игорем Масленниковым