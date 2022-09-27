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27 сентября 2022 13:15

Больница Святителя Луки начала прием больных с коронавирусом

Юлия ПЫХАЛОВА
Больница Святителя Луки начала прием больных с коронавирусом

Больница Святителя Луки начала прием больных с коронавирусом

Больница Святителя Луки начала прием больных с коронавирусом

Больница Святителя Луки начала прием больных с коронавирусом

Больница Святителя Луки начала прием больных с коронавирусом

Больница Святителя Луки начала прием больных с коронавирусом

Больница Святителя Луки начала прием больных с коронавирусом

Больница Святителя Луки начала прием больных с коронавирусом

Больница Святителя Луки начала прием больных с коронавирусом

Больница Святителя Луки начала прием больных с коронавирусом

Больница Святителя Луки начала прием больных с коронавирусом

Больница Святителя Луки начала прием больных с коронавирусом

Больница Святителя Луки начала прием больных с коронавирусом

Больница Святителя Луки начала прием больных с коронавирусом

Больница Святителя Луки начала прием больных с коронавирусом

Больница Святителя Луки начала прием больных с коронавирусом

Больница Святителя Луки начала прием больных с коронавирусом

Больница Святителя Луки начала прием больных с коронавирусом

Больница Святителя Луки начала прием больных с коронавирусом

Больница Святителя Луки начала прием больных с коронавирусом