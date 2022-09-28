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Санкт-Петербург
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28 сентября 2022 12:09

Награждение победителей конкурса чтения стихов Ольги Берггольц

Юлия ПЫХАЛОВА
Награждение победителей конкурса чтения стихов Ольги Берггольц

Награждение победителей конкурса чтения стихов Ольги Берггольц

Награждение победителей конкурса чтения стихов Ольги Берггольц

Награждение победителей конкурса чтения стихов Ольги Берггольц

Награждение победителей конкурса чтения стихов Ольги Берггольц

Награждение победителей конкурса чтения стихов Ольги Берггольц

Награждение победителей конкурса чтения стихов Ольги Берггольц

Награждение победителей конкурса чтения стихов Ольги Берггольц

Награждение победителей конкурса чтения стихов Ольги Берггольц

Награждение победителей конкурса чтения стихов Ольги Берггольц

Награждение победителей конкурса чтения стихов Ольги Берггольц

Награждение победителей конкурса чтения стихов Ольги Берггольц

Награждение победителей конкурса чтения стихов Ольги Берггольц

Награждение победителей конкурса чтения стихов Ольги Берггольц

Награждение победителей конкурса чтения стихов Ольги Берггольц

Награждение победителей конкурса чтения стихов Ольги Берггольц

Награждение победителей конкурса чтения стихов Ольги Берггольц

Награждение победителей конкурса чтения стихов Ольги Берггольц

Награждение победителей конкурса чтения стихов Ольги Берггольц

Награждение победителей конкурса чтения стихов Ольги Берггольц