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29 сентября 2022 5:47

В Петербурге прошел митинг в поддержку референдумов

Юлия ПЫХАЛОВА
В Петербурге прошел митинг в поддержку референдумов

В Петербурге прошел митинг в поддержку референдумов

В Петербурге прошел митинг в поддержку референдумов

В Петербурге прошел митинг в поддержку референдумов

В Петербурге прошел митинг в поддержку референдумов

В Петербурге прошел митинг в поддержку референдумов

В Петербурге прошел митинг в поддержку референдумов

В Петербурге прошел митинг в поддержку референдумов

В Петербурге прошел митинг в поддержку референдумов

В Петербурге прошел митинг в поддержку референдумов

В Петербурге прошел митинг в поддержку референдумов

В Петербурге прошел митинг в поддержку референдумов

В Петербурге прошел митинг в поддержку референдумов

В Петербурге прошел митинг в поддержку референдумов

В Петербурге прошел митинг в поддержку референдумов

В Петербурге прошел митинг в поддержку референдумов

В Петербурге прошел митинг в поддержку референдумов

В Петербурге прошел митинг в поддержку референдумов

В Петербурге прошел митинг в поддержку референдумов

В Петербурге прошел митинг в поддержку референдумов