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14 октября 2022 9:38

Онкобольной спасатель с ампутированной ногой покорил Эльбрус

Юлия ПЫХАЛОВА
Онкобольной спасатель с ампутированной ногой покорил Эльбрус

Онкобольной спасатель с ампутированной ногой покорил Эльбрус

Онкобольной спасатель с ампутированной ногой покорил Эльбрус

Онкобольной спасатель с ампутированной ногой покорил Эльбрус

Онкобольной спасатель с ампутированной ногой покорил Эльбрус

Онкобольной спасатель с ампутированной ногой покорил Эльбрус

Онкобольной спасатель с ампутированной ногой покорил Эльбрус

Онкобольной спасатель с ампутированной ногой покорил Эльбрус

Онкобольной спасатель с ампутированной ногой покорил Эльбрус

Онкобольной спасатель с ампутированной ногой покорил Эльбрус

Онкобольной спасатель с ампутированной ногой покорил Эльбрус

Онкобольной спасатель с ампутированной ногой покорил Эльбрус

Онкобольной спасатель с ампутированной ногой покорил Эльбрус

Онкобольной спасатель с ампутированной ногой покорил Эльбрус

Онкобольной спасатель с ампутированной ногой покорил Эльбрус

Онкобольной спасатель с ампутированной ногой покорил Эльбрус

Онкобольной спасатель с ампутированной ногой покорил Эльбрус

Онкобольной спасатель с ампутированной ногой покорил Эльбрус

Онкобольной спасатель с ампутированной ногой покорил Эльбрус

Онкобольной спасатель с ампутированной ногой покорил Эльбрус