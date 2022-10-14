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14 октября 2022 9:49

Красавицы из Петербурга сфотографировались для календаря в поддержку мобилизации

Юлия ПЫХАЛОВА
Красавицы из Петербурга сфотографировались для календаря в поддержку мобилизации

Красавицы из Петербурга сфотографировались для календаря в поддержку мобилизации

Красавицы из Петербурга сфотографировались для календаря в поддержку мобилизации

Красавицы из Петербурга сфотографировались для календаря в поддержку мобилизации

Красавицы из Петербурга сфотографировались для календаря в поддержку мобилизации

Красавицы из Петербурга сфотографировались для календаря в поддержку мобилизации

Красавицы из Петербурга сфотографировались для календаря в поддержку мобилизации

Красавицы из Петербурга сфотографировались для календаря в поддержку мобилизации

Красавицы из Петербурга сфотографировались для календаря в поддержку мобилизации

Красавицы из Петербурга сфотографировались для календаря в поддержку мобилизации

Красавицы из Петербурга сфотографировались для календаря в поддержку мобилизации

Красавицы из Петербурга сфотографировались для календаря в поддержку мобилизации

Красавицы из Петербурга сфотографировались для календаря в поддержку мобилизации

Красавицы из Петербурга сфотографировались для календаря в поддержку мобилизации

Красавицы из Петербурга сфотографировались для календаря в поддержку мобилизации

Красавицы из Петербурга сфотографировались для календаря в поддержку мобилизации

Красавицы из Петербурга сфотографировались для календаря в поддержку мобилизации

Красавицы из Петербурга сфотографировались для календаря в поддержку мобилизации

Красавицы из Петербурга сфотографировались для календаря в поддержку мобилизации

Красавицы из Петербурга сфотографировались для календаря в поддержку мобилизации