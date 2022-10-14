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14 октября 2022 9:55

Подготовка мобилизованных проходит на полигоне «Лужский» в Ленинградской области

Юлия ПЫХАЛОВА
Подготовка мобилизованных проходит на полигоне «Лужский» в Ленинградской области

Подготовка мобилизованных проходит на полигоне «Лужский» в Ленинградской области

Подготовка мобилизованных проходит на полигоне «Лужский» в Ленинградской области

Подготовка мобилизованных проходит на полигоне «Лужский» в Ленинградской области

Подготовка мобилизованных проходит на полигоне «Лужский» в Ленинградской области

Подготовка мобилизованных проходит на полигоне «Лужский» в Ленинградской области

Подготовка мобилизованных проходит на полигоне «Лужский» в Ленинградской области

Подготовка мобилизованных проходит на полигоне «Лужский» в Ленинградской области

Подготовка мобилизованных проходит на полигоне «Лужский» в Ленинградской области

Подготовка мобилизованных проходит на полигоне «Лужский» в Ленинградской области

Подготовка мобилизованных проходит на полигоне «Лужский» в Ленинградской области

Подготовка мобилизованных проходит на полигоне «Лужский» в Ленинградской области

Подготовка мобилизованных проходит на полигоне «Лужский» в Ленинградской области

Подготовка мобилизованных проходит на полигоне «Лужский» в Ленинградской области

Подготовка мобилизованных проходит на полигоне «Лужский» в Ленинградской области

Подготовка мобилизованных проходит на полигоне «Лужский» в Ленинградской области

Подготовка мобилизованных проходит на полигоне «Лужский» в Ленинградской области

Подготовка мобилизованных проходит на полигоне «Лужский» в Ленинградской области

Подготовка мобилизованных проходит на полигоне «Лужский» в Ленинградской области

Подготовка мобилизованных проходит на полигоне «Лужский» в Ленинградской области