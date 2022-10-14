Подготовка мобилизованных проходит на полигоне «Лужский» в Ленинградской области
Подготовка мобилизованных проходит на полигоне «Лужский» в Ленинградской области
Подготовка мобилизованных проходит на полигоне «Лужский» в Ленинградской области
Подготовка мобилизованных проходит на полигоне «Лужский» в Ленинградской области
Подготовка мобилизованных проходит на полигоне «Лужский» в Ленинградской области
Подготовка мобилизованных проходит на полигоне «Лужский» в Ленинградской области
Подготовка мобилизованных проходит на полигоне «Лужский» в Ленинградской области
Подготовка мобилизованных проходит на полигоне «Лужский» в Ленинградской области
Подготовка мобилизованных проходит на полигоне «Лужский» в Ленинградской области
Подготовка мобилизованных проходит на полигоне «Лужский» в Ленинградской области