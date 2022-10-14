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14 октября 2022 10:08

Военкомат Ленобласти отправил на сборы новую партию мобилизованных мужчин

Юлия ПЫХАЛОВА
Военкомат Ленобласти отправил на сборы новую партию мобилизованных мужчин

Военкомат Ленобласти отправил на сборы новую партию мобилизованных мужчин

Военкомат Ленобласти отправил на сборы новую партию мобилизованных мужчин

Военкомат Ленобласти отправил на сборы новую партию мобилизованных мужчин

Военкомат Ленобласти отправил на сборы новую партию мобилизованных мужчин

Военкомат Ленобласти отправил на сборы новую партию мобилизованных мужчин

Военкомат Ленобласти отправил на сборы новую партию мобилизованных мужчин

Военкомат Ленобласти отправил на сборы новую партию мобилизованных мужчин

Военкомат Ленобласти отправил на сборы новую партию мобилизованных мужчин

Военкомат Ленобласти отправил на сборы новую партию мобилизованных мужчин

Военкомат Ленобласти отправил на сборы новую партию мобилизованных мужчин

Военкомат Ленобласти отправил на сборы новую партию мобилизованных мужчин

Военкомат Ленобласти отправил на сборы новую партию мобилизованных мужчин

Военкомат Ленобласти отправил на сборы новую партию мобилизованных мужчин

Военкомат Ленобласти отправил на сборы новую партию мобилизованных мужчин

Военкомат Ленобласти отправил на сборы новую партию мобилизованных мужчин

Военкомат Ленобласти отправил на сборы новую партию мобилизованных мужчин

Военкомат Ленобласти отправил на сборы новую партию мобилизованных мужчин

Военкомат Ленобласти отправил на сборы новую партию мобилизованных мужчин

Военкомат Ленобласти отправил на сборы новую партию мобилизованных мужчин