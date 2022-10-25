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25 октября 2022 12:09

На рынках Петербурга раскупают военную экипировку для мобилизованных

Юлия ПЫХАЛОВА
На рынках Петербурга раскупают военную экипировку для мобилизованных

На рынках Петербурга раскупают военную экипировку для мобилизованных

На рынках Петербурга раскупают военную экипировку для мобилизованных

На рынках Петербурга раскупают военную экипировку для мобилизованных

На рынках Петербурга раскупают военную экипировку для мобилизованных

На рынках Петербурга раскупают военную экипировку для мобилизованных

На рынках Петербурга раскупают военную экипировку для мобилизованных

На рынках Петербурга раскупают военную экипировку для мобилизованных

На рынках Петербурга раскупают военную экипировку для мобилизованных

На рынках Петербурга раскупают военную экипировку для мобилизованных

На рынках Петербурга раскупают военную экипировку для мобилизованных

На рынках Петербурга раскупают военную экипировку для мобилизованных

На рынках Петербурга раскупают военную экипировку для мобилизованных

На рынках Петербурга раскупают военную экипировку для мобилизованных

На рынках Петербурга раскупают военную экипировку для мобилизованных

На рынках Петербурга раскупают военную экипировку для мобилизованных

На рынках Петербурга раскупают военную экипировку для мобилизованных

На рынках Петербурга раскупают военную экипировку для мобилизованных

На рынках Петербурга раскупают военную экипировку для мобилизованных

На рынках Петербурга раскупают военную экипировку для мобилизованных