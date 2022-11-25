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25 ноября 2022 9:32

В Севкабель Порт открылась выставка посвященная Бэнкси — одному из главных художников современности.

Артем КИЛЬКИН
В Севкабель Порт открылась выставка посвященная Бэнкси — одному из главных художников современности

В Севкабель Порт открылась выставка посвященная Бэнкси — одному из главных художников современности

В Севкабель Порт открылась выставка посвященная Бэнкси — одному из главных художников современности

В Севкабель Порт открылась выставка посвященная Бэнкси — одному из главных художников современности

В Севкабель Порт открылась выставка посвященная Бэнкси — одному из главных художников современности

В Севкабель Порт открылась выставка посвященная Бэнкси — одному из главных художников современности

В Севкабель Порт открылась выставка посвященная Бэнкси — одному из главных художников современности

В Севкабель Порт открылась выставка посвященная Бэнкси — одному из главных художников современности

В Севкабель Порт открылась выставка посвященная Бэнкси — одному из главных художников современности

В Севкабель Порт открылась выставка посвященная Бэнкси — одному из главных художников современности

В Севкабель Порт открылась выставка посвященная Бэнкси — одному из главных художников современности

В Севкабель Порт открылась выставка посвященная Бэнкси — одному из главных художников современности

В Севкабель Порт открылась выставка посвященная Бэнкси — одному из главных художников современности

В Севкабель Порт открылась выставка посвященная Бэнкси — одному из главных художников современности

В Севкабель Порт открылась выставка посвященная Бэнкси — одному из главных художников современности

В Севкабель Порт открылась выставка посвященная Бэнкси — одному из главных художников современности

В Севкабель Порт открылась выставка посвященная Бэнкси — одному из главных художников современности

В Севкабель Порт открылась выставка посвященная Бэнкси — одному из главных художников современности

В Севкабель Порт открылась выставка посвященная Бэнкси — одному из главных художников современности

В Севкабель Порт открылась выставка посвященная Бэнкси — одному из главных художников современности