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23 декабря 2022 12:13

Станцию метро «Юго-Западная» по планам должны сдать в 2024 году

Артем КИЛЬКИН
Станцию метро «Юго-Западная» по планам должны сдать в 2024 году

Станцию метро «Юго-Западная» по планам должны сдать в 2024 году

Станцию метро «Юго-Западная» по планам должны сдать в 2024 году

Станцию метро «Юго-Западная» по планам должны сдать в 2024 году

Станцию метро «Юго-Западная» по планам должны сдать в 2024 году

Станцию метро «Юго-Западная» по планам должны сдать в 2024 году

Станцию метро «Юго-Западная» по планам должны сдать в 2024 году

Станцию метро «Юго-Западная» по планам должны сдать в 2024 году

Станцию метро «Юго-Западная» по планам должны сдать в 2024 году

Станцию метро «Юго-Западная» по планам должны сдать в 2024 году

Станцию метро «Юго-Западная» по планам должны сдать в 2024 году

Станцию метро «Юго-Западная» по планам должны сдать в 2024 году

Станцию метро «Юго-Западная» по планам должны сдать в 2024 году

Станцию метро «Юго-Западная» по планам должны сдать в 2024 году

Станцию метро «Юго-Западная» по планам должны сдать в 2024 году

Станцию метро «Юго-Западная» по планам должны сдать в 2024 году

Станцию метро «Юго-Западная» по планам должны сдать в 2024 году

Станцию метро «Юго-Западная» по планам должны сдать в 2024 году