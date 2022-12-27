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27 декабря 2022 15:23

Снежная буря со штормовым ветром обрушилась на Петербург

Юлия ПЫХАЛОВА
Снежная буря со штормовым ветром обрушилась на Петербург

Снежная буря со штормовым ветром обрушилась на Петербург

Снежная буря со штормовым ветром обрушилась на Петербург

Снежная буря со штормовым ветром обрушилась на Петербург

Снежная буря со штормовым ветром обрушилась на Петербург

Снежная буря со штормовым ветром обрушилась на Петербург

Снежная буря со штормовым ветром обрушилась на Петербург

Снежная буря со штормовым ветром обрушилась на Петербург

Снежная буря со штормовым ветром обрушилась на Петербург

Снежная буря со штормовым ветром обрушилась на Петербург

Снежная буря со штормовым ветром обрушилась на Петербург

Снежная буря со штормовым ветром обрушилась на Петербург

Снежная буря со штормовым ветром обрушилась на Петербург

Снежная буря со штормовым ветром обрушилась на Петербург

Снежная буря со штормовым ветром обрушилась на Петербург

Снежная буря со штормовым ветром обрушилась на Петербург

Снежная буря со штормовым ветром обрушилась на Петербург

Снежная буря со штормовым ветром обрушилась на Петербург

Снежная буря со штормовым ветром обрушилась на Петербург

Снежная буря со штормовым ветром обрушилась на Петербург