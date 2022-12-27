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27 декабря 2022 15:30

Новогодний «ДедМоробус» начал курсировать в Петербурге

Юлия ПЫХАЛОВА
Новогодний «ДедМоробус» начал курсировать в Петербурге

Новогодний «ДедМоробус» начал курсировать в Петербурге

Новогодний «ДедМоробус» начал курсировать в Петербурге

Новогодний «ДедМоробус» начал курсировать в Петербурге

Новогодний «ДедМоробус» начал курсировать в Петербурге

Новогодний «ДедМоробус» начал курсировать в Петербурге

Новогодний «ДедМоробус» начал курсировать в Петербурге

Новогодний «ДедМоробус» начал курсировать в Петербурге

Новогодний «ДедМоробус» начал курсировать в Петербурге

Новогодний «ДедМоробус» начал курсировать в Петербурге

Новогодний «ДедМоробус» начал курсировать в Петербурге

Новогодний «ДедМоробус» начал курсировать в Петербурге

Новогодний «ДедМоробус» начал курсировать в Петербурге

Новогодний «ДедМоробус» начал курсировать в Петербурге

Новогодний «ДедМоробус» начал курсировать в Петербурге

Новогодний «ДедМоробус» начал курсировать в Петербурге

Новогодний «ДедМоробус» начал курсировать в Петербурге

Новогодний «ДедМоробус» начал курсировать в Петербурге

Новогодний «ДедМоробус» начал курсировать в Петербурге

Новогодний «ДедМоробус» начал курсировать в Петербурге