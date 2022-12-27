На Дворцовой площади в центре Петербурга загорелась главная новогодняя ёлка города
На Дворцовой площади в центре Петербурга загорелась главная новогодняя ёлка города
На Дворцовой площади в центре Петербурга загорелась главная новогодняя ёлка города
На Дворцовой площади в центре Петербурга загорелась главная новогодняя ёлка города
На Дворцовой площади в центре Петербурга загорелась главная новогодняя ёлка города
На Дворцовой площади в центре Петербурга загорелась главная новогодняя ёлка города
На Дворцовой площади в центре Петербурга загорелась главная новогодняя ёлка города
На Дворцовой площади в центре Петербурга загорелась главная новогодняя ёлка города
На Дворцовой площади в центре Петербурга загорелась главная новогодняя ёлка города
На Дворцовой площади в центре Петербурга загорелась главная новогодняя ёлка города