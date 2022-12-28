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28 декабря 2022 6:52

На Елагином острове открылся самый большой искусственный каток

Юлия ПЫХАЛОВА
На Елагином острове открылся самый большой искусственный каток

На Елагином острове открылся самый большой искусственный каток

На Елагином острове открылся самый большой искусственный каток

На Елагином острове открылся самый большой искусственный каток

На Елагином острове открылся самый большой искусственный каток

На Елагином острове открылся самый большой искусственный каток

На Елагином острове открылся самый большой искусственный каток

На Елагином острове открылся самый большой искусственный каток

На Елагином острове открылся самый большой искусственный каток

На Елагином острове открылся самый большой искусственный каток

На Елагином острове открылся самый большой искусственный каток

На Елагином острове открылся самый большой искусственный каток

На Елагином острове открылся самый большой искусственный каток

На Елагином острове открылся самый большой искусственный каток

На Елагином острове открылся самый большой искусственный каток

На Елагином острове открылся самый большой искусственный каток

На Елагином острове открылся самый большой искусственный каток

На Елагином острове открылся самый большой искусственный каток

На Елагином острове открылся самый большой искусственный каток

На Елагином острове открылся самый большой искусственный каток