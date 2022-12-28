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28 декабря 2022 7:57

«Ленфильм» приступил к съемкам картины о легендарной летчице Лидии Литвяк

Юлия ПЫХАЛОВА
«Ленфильм» приступил к съемкам картины о легендарной летчице Лидии Литвяк

«Ленфильм» приступил к съемкам картины о легендарной летчице Лидии Литвяк

«Ленфильм» приступил к съемкам картины о легендарной летчице Лидии Литвяк

«Ленфильм» приступил к съемкам картины о легендарной летчице Лидии Литвяк

«Ленфильм» приступил к съемкам картины о легендарной летчице Лидии Литвяк

«Ленфильм» приступил к съемкам картины о легендарной летчице Лидии Литвяк

«Ленфильм» приступил к съемкам картины о легендарной летчице Лидии Литвяк

«Ленфильм» приступил к съемкам картины о легендарной летчице Лидии Литвяк

«Ленфильм» приступил к съемкам картины о легендарной летчице Лидии Литвяк

«Ленфильм» приступил к съемкам картины о легендарной летчице Лидии Литвяк

«Ленфильм» приступил к съемкам картины о легендарной летчице Лидии Литвяк

«Ленфильм» приступил к съемкам картины о легендарной летчице Лидии Литвяк

«Ленфильм» приступил к съемкам картины о легендарной летчице Лидии Литвяк

«Ленфильм» приступил к съемкам картины о легендарной летчице Лидии Литвяк

«Ленфильм» приступил к съемкам картины о легендарной летчице Лидии Литвяк

«Ленфильм» приступил к съемкам картины о легендарной летчице Лидии Литвяк

«Ленфильм» приступил к съемкам картины о легендарной летчице Лидии Литвяк

«Ленфильм» приступил к съемкам картины о легендарной летчице Лидии Литвяк

«Ленфильм» приступил к съемкам картины о легендарной летчице Лидии Литвяк

«Ленфильм» приступил к съемкам картины о легендарной летчице Лидии Литвяк