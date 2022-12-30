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30 декабря 2022 10:55

В Петербурге после ремонта открылся вестибюль №2 станции метро "Московская"

Юлия ПЫХАЛОВА
В Петербурге после ремонта открылся вестибюль №2 станции метро "Московская"

В Петербурге после ремонта открылся вестибюль №2 станции метро "Московская"

В Петербурге после ремонта открылся вестибюль №2 станции метро "Московская"

В Петербурге после ремонта открылся вестибюль №2 станции метро "Московская"

В Петербурге после ремонта открылся вестибюль №2 станции метро "Московская"

В Петербурге после ремонта открылся вестибюль №2 станции метро "Московская"

В Петербурге после ремонта открылся вестибюль №2 станции метро "Московская"

В Петербурге после ремонта открылся вестибюль №2 станции метро "Московская"

В Петербурге после ремонта открылся вестибюль №2 станции метро "Московская"

В Петербурге после ремонта открылся вестибюль №2 станции метро "Московская"

В Петербурге после ремонта открылся вестибюль №2 станции метро "Московская"

В Петербурге после ремонта открылся вестибюль №2 станции метро "Московская"

В Петербурге после ремонта открылся вестибюль №2 станции метро "Московская"

В Петербурге после ремонта открылся вестибюль №2 станции метро "Московская"

В Петербурге после ремонта открылся вестибюль №2 станции метро "Московская"

В Петербурге после ремонта открылся вестибюль №2 станции метро "Московская"

В Петербурге после ремонта открылся вестибюль №2 станции метро "Московская"

В Петербурге после ремонта открылся вестибюль №2 станции метро "Московская"

В Петербурге после ремонта открылся вестибюль №2 станции метро "Московская"

В Петербурге после ремонта открылся вестибюль №2 станции метро "Московская"