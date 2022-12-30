В Петербурге после ремонта открылся вестибюль №2 станции метро "Московская"
В Петербурге после ремонта открылся вестибюль №2 станции метро "Московская"
В Петербурге после ремонта открылся вестибюль №2 станции метро "Московская"
В Петербурге после ремонта открылся вестибюль №2 станции метро "Московская"
В Петербурге после ремонта открылся вестибюль №2 станции метро "Московская"
В Петербурге после ремонта открылся вестибюль №2 станции метро "Московская"
В Петербурге после ремонта открылся вестибюль №2 станции метро "Московская"
В Петербурге после ремонта открылся вестибюль №2 станции метро "Московская"
В Петербурге после ремонта открылся вестибюль №2 станции метро "Московская"
В Петербурге после ремонта открылся вестибюль №2 станции метро "Московская"