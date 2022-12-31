Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
31 декабря 2022 12:43

Завод Nissan в Петербурге возобновит производство под управлением «АвтоВАЗа»

Юлия ПЫХАЛОВА
Завод Nissan в Петербурге возобновит производство под управлением «АвтоВАЗа»

Завод Nissan в Петербурге возобновит производство под управлением «АвтоВАЗа»

Завод Nissan в Петербурге возобновит производство под управлением «АвтоВАЗа»

Завод Nissan в Петербурге возобновит производство под управлением «АвтоВАЗа»

Завод Nissan в Петербурге возобновит производство под управлением «АвтоВАЗа»

Завод Nissan в Петербурге возобновит производство под управлением «АвтоВАЗа»

Завод Nissan в Петербурге возобновит производство под управлением «АвтоВАЗа»

Завод Nissan в Петербурге возобновит производство под управлением «АвтоВАЗа»

Завод Nissan в Петербурге возобновит производство под управлением «АвтоВАЗа»

Завод Nissan в Петербурге возобновит производство под управлением «АвтоВАЗа»

Завод Nissan в Петербурге возобновит производство под управлением «АвтоВАЗа»

Завод Nissan в Петербурге возобновит производство под управлением «АвтоВАЗа»

Завод Nissan в Петербурге возобновит производство под управлением «АвтоВАЗа»

Завод Nissan в Петербурге возобновит производство под управлением «АвтоВАЗа»

Завод Nissan в Петербурге возобновит производство под управлением «АвтоВАЗа»

Завод Nissan в Петербурге возобновит производство под управлением «АвтоВАЗа»

Завод Nissan в Петербурге возобновит производство под управлением «АвтоВАЗа»

Завод Nissan в Петербурге возобновит производство под управлением «АвтоВАЗа»

Завод Nissan в Петербурге возобновит производство под управлением «АвтоВАЗа»

Завод Nissan в Петербурге возобновит производство под управлением «АвтоВАЗа»