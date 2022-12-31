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31 декабря 2022 12:47

В Агалатово Новый год встречают парадом с Дедом Морозом и пожарной машиной

Юлия ПЫХАЛОВА
В Агалатово Новый год встречают парадом с Дедом Морозом и пожарной машиной

В Агалатово Новый год встречают парадом с Дедом Морозом и пожарной машиной

В Агалатово Новый год встречают парадом с Дедом Морозом и пожарной машиной

В Агалатово Новый год встречают парадом с Дедом Морозом и пожарной машиной

В Агалатово Новый год встречают парадом с Дедом Морозом и пожарной машиной

В Агалатово Новый год встречают парадом с Дедом Морозом и пожарной машиной

В Агалатово Новый год встречают парадом с Дедом Морозом и пожарной машиной

В Агалатово Новый год встречают парадом с Дедом Морозом и пожарной машиной

В Агалатово Новый год встречают парадом с Дедом Морозом и пожарной машиной

В Агалатово Новый год встречают парадом с Дедом Морозом и пожарной машиной

В Агалатово Новый год встречают парадом с Дедом Морозом и пожарной машиной

В Агалатово Новый год встречают парадом с Дедом Морозом и пожарной машиной

В Агалатово Новый год встречают парадом с Дедом Морозом и пожарной машиной

В Агалатово Новый год встречают парадом с Дедом Морозом и пожарной машиной

В Агалатово Новый год встречают парадом с Дедом Морозом и пожарной машиной

В Агалатово Новый год встречают парадом с Дедом Морозом и пожарной машиной

В Агалатово Новый год встречают парадом с Дедом Морозом и пожарной машиной

В Агалатово Новый год встречают парадом с Дедом Морозом и пожарной машиной

В Агалатово Новый год встречают парадом с Дедом Морозом и пожарной машиной

В Агалатово Новый год встречают парадом с Дедом Морозом и пожарной машиной