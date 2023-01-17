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17 января 2023 14:24

Главную крещенскую купель Петербурга начали собирать у Петропавловской крепости

Артем КИЛЬКИН
Главную крещенскую купель Петербурга начали собирать у Петропавловской крепости

Главную крещенскую купель Петербурга начали собирать у Петропавловской крепости

Главную крещенскую купель Петербурга начали собирать у Петропавловской крепости

Главную крещенскую купель Петербурга начали собирать у Петропавловской крепости

Главную крещенскую купель Петербурга начали собирать у Петропавловской крепости

Главную крещенскую купель Петербурга начали собирать у Петропавловской крепости

Главную крещенскую купель Петербурга начали собирать у Петропавловской крепости

Главную крещенскую купель Петербурга начали собирать у Петропавловской крепости

Главную крещенскую купель Петербурга начали собирать у Петропавловской крепости

Главную крещенскую купель Петербурга начали собирать у Петропавловской крепости

Главную крещенскую купель Петербурга начали собирать у Петропавловской крепости

Главную крещенскую купель Петербурга начали собирать у Петропавловской крепости

Главную крещенскую купель Петербурга начали собирать у Петропавловской крепости

Главную крещенскую купель Петербурга начали собирать у Петропавловской крепости

Главную крещенскую купель Петербурга начали собирать у Петропавловской крепости

Главную крещенскую купель Петербурга начали собирать у Петропавловской крепости

Главную крещенскую купель Петербурга начали собирать у Петропавловской крепости

Главную крещенскую купель Петербурга начали собирать у Петропавловской крепости