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28 января 2023 21:09

Памятник блокадному врачу открыли в Соляном переулке в Санкт-Петербурге

Артем КИЛЬКИН
Памятник блокадному врачу открыли в Соляном переулке в Санкт-Петербурге

Памятник блокадному врачу открыли в Соляном переулке в Санкт-Петербурге

Памятник блокадному врачу открыли в Соляном переулке в Санкт-Петербурге

Памятник блокадному врачу открыли в Соляном переулке в Санкт-Петербурге

Памятник блокадному врачу открыли в Соляном переулке в Санкт-Петербурге

Памятник блокадному врачу открыли в Соляном переулке в Санкт-Петербурге

Памятник блокадному врачу открыли в Соляном переулке в Санкт-Петербурге

Памятник блокадному врачу открыли в Соляном переулке в Санкт-Петербурге

Памятник блокадному врачу открыли в Соляном переулке в Санкт-Петербурге

Памятник блокадному врачу открыли в Соляном переулке в Санкт-Петербурге

Памятник блокадному врачу открыли в Соляном переулке в Санкт-Петербурге

Памятник блокадному врачу открыли в Соляном переулке в Санкт-Петербурге

Памятник блокадному врачу открыли в Соляном переулке в Санкт-Петербурге

Памятник блокадному врачу открыли в Соляном переулке в Санкт-Петербурге