Памятник блокадному врачу открыли в Соляном переулке в Санкт-Петербурге
Памятник блокадному врачу открыли в Соляном переулке в Санкт-Петербурге
Памятник блокадному врачу открыли в Соляном переулке в Санкт-Петербурге
Памятник блокадному врачу открыли в Соляном переулке в Санкт-Петербурге
Памятник блокадному врачу открыли в Соляном переулке в Санкт-Петербурге
Памятник блокадному врачу открыли в Соляном переулке в Санкт-Петербурге
Памятник блокадному врачу открыли в Соляном переулке в Санкт-Петербурге