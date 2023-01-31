Цветы и венки возложили к монументу на площади Победы
Цветы и венки возложили к монументу на площади Победы
Цветы и венки возложили к монументу на площади Победы
Цветы и венки возложили к монументу на площади Победы
Цветы и венки возложили к монументу на площади Победы
Цветы и венки возложили к монументу на площади Победы
Цветы и венки возложили к монументу на площади Победы
Цветы и венки возложили к монументу на площади Победы
Цветы и венки возложили к монументу на площади Победы
Цветы и венки возложили к монументу на площади Победы