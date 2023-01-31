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30 января 2023 22:29

Цветы и венки возложили к монументу на площади Победы

Юлия ПЫХАЛОВА
Цветы и венки возложили к монументу на площади Победы

Цветы и венки возложили к монументу на площади Победы

Цветы и венки возложили к монументу на площади Победы

Цветы и венки возложили к монументу на площади Победы

Цветы и венки возложили к монументу на площади Победы

Цветы и венки возложили к монументу на площади Победы

Цветы и венки возложили к монументу на площади Победы

Цветы и венки возложили к монументу на площади Победы

Цветы и венки возложили к монументу на площади Победы

Цветы и венки возложили к монументу на площади Победы

Цветы и венки возложили к монументу на площади Победы

Цветы и венки возложили к монументу на площади Победы

Цветы и венки возложили к монументу на площади Победы

Цветы и венки возложили к монументу на площади Победы

Цветы и венки возложили к монументу на площади Победы

Цветы и венки возложили к монументу на площади Победы

Цветы и венки возложили к монументу на площади Победы

Цветы и венки возложили к монументу на площади Победы

Цветы и венки возложили к монументу на площади Победы

Цветы и венки возложили к монументу на площади Победы