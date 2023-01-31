Салют в память об освобождении Ленинграда от блокады
Салют в память об освобождении Ленинграда от блокады
Салют в память об освобождении Ленинграда от блокады
Салют в память об освобождении Ленинграда от блокады
Салют в память об освобождении Ленинграда от блокады
Салют в память об освобождении Ленинграда от блокады
Салют в память об освобождении Ленинграда от блокады
Салют в память об освобождении Ленинграда от блокады
Салют в память об освобождении Ленинграда от блокады
Салют в память об освобождении Ленинграда от блокады