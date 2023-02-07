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7 февраля 2023 10:25

Вручения музыкальной премии «Золотой Граммофон» 2023 прошла в Санкт-Петербурге

Артем КИЛЬКИН
Вручения музыкальной премии «Золотой Граммофон» 2023 прошла в Санкт-Петербурге

Вручения музыкальной премии «Золотой Граммофон» 2023 прошла в Санкт-Петербурге

Вручения музыкальной премии «Золотой Граммофон» 2023 прошла в Санкт-Петербурге

Вручения музыкальной премии «Золотой Граммофон» 2023 прошла в Санкт-Петербурге

Вручения музыкальной премии «Золотой Граммофон» 2023 прошла в Санкт-Петербурге

Вручения музыкальной премии «Золотой Граммофон» 2023 прошла в Санкт-Петербурге

Вручения музыкальной премии «Золотой Граммофон» 2023 прошла в Санкт-Петербурге

Вручения музыкальной премии «Золотой Граммофон» 2023 прошла в Санкт-Петербурге

Вручения музыкальной премии «Золотой Граммофон» 2023 прошла в Санкт-Петербурге

Вручения музыкальной премии «Золотой Граммофон» 2023 прошла в Санкт-Петербурге

Вручения музыкальной премии «Золотой Граммофон» 2023 прошла в Санкт-Петербурге

Вручения музыкальной премии «Золотой Граммофон» 2023 прошла в Санкт-Петербурге

Вручения музыкальной премии «Золотой Граммофон» 2023 прошла в Санкт-Петербурге

Вручения музыкальной премии «Золотой Граммофон» 2023 прошла в Санкт-Петербурге

Вручения музыкальной премии «Золотой Граммофон» 2023 прошла в Санкт-Петербурге

Вручения музыкальной премии «Золотой Граммофон» 2023 прошла в Санкт-Петербурге

Вручения музыкальной премии «Золотой Граммофон» 2023 прошла в Санкт-Петербурге

Вручения музыкальной премии «Золотой Граммофон» 2023 прошла в Санкт-Петербурге

Вручения музыкальной премии «Золотой Граммофон» 2023 прошла в Санкт-Петербурге

Вручения музыкальной премии «Золотой Граммофон» 2023 прошла в Санкт-Петербурге