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10 февраля 2023 16:40

Огромная очередь около петербургского музея в День памяти Пушкина

Юлия ПЫХАЛОВА
Огромная очередь около петербургского музея в День памяти Пушкина

Огромная очередь около петербургского музея в День памяти Пушкина

Огромная очередь около петербургского музея в День памяти Пушкина

Огромная очередь около петербургского музея в День памяти Пушкина

Огромная очередь около петербургского музея в День памяти Пушкина

Огромная очередь около петербургского музея в День памяти Пушкина

Огромная очередь около петербургского музея в День памяти Пушкина

Огромная очередь около петербургского музея в День памяти Пушкина

Огромная очередь около петербургского музея в День памяти Пушкина

Огромная очередь около петербургского музея в День памяти Пушкина

Огромная очередь около петербургского музея в День памяти Пушкина

Огромная очередь около петербургского музея в День памяти Пушкина

Огромная очередь около петербургского музея в День памяти Пушкина

Огромная очередь около петербургского музея в День памяти Пушкина

Огромная очередь около петербургского музея в День памяти Пушкина

Огромная очередь около петербургского музея в День памяти Пушкина

Огромная очередь около петербургского музея в День памяти Пушкина

Огромная очередь около петербургского музея в День памяти Пушкина

Огромная очередь около петербургского музея в День памяти Пушкина

Огромная очередь около петербургского музея в День памяти Пушкина