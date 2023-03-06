Станция метро «Ладожская» в Санкт-Петербурге закрылась на ремонт
Станция метро «Ладожская» в Санкт-Петербурге закрылась на ремонт
Станция метро «Ладожская» в Санкт-Петербурге закрылась на ремонт
Станция метро «Ладожская» в Санкт-Петербурге закрылась на ремонт
Станция метро «Ладожская» в Санкт-Петербурге закрылась на ремонт
Станция метро «Ладожская» в Санкт-Петербурге закрылась на ремонт
Станция метро «Ладожская» в Санкт-Петербурге закрылась на ремонт
Станция метро «Ладожская» в Санкт-Петербурге закрылась на ремонт
Станция метро «Ладожская» в Санкт-Петербурге закрылась на ремонт