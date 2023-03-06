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5 марта 2023 21:03

Станция метро «Ладожская» в Санкт-Петербурге закрылась на ремонт

Артем КИЛЬКИН
Станция метро «Ладожская» в Санкт-Петербурге закрылась на ремонт

Станция метро «Ладожская» в Санкт-Петербурге закрылась на ремонт

Станция метро «Ладожская» в Санкт-Петербурге закрылась на ремонт

Станция метро «Ладожская» в Санкт-Петербурге закрылась на ремонт

Станция метро «Ладожская» в Санкт-Петербурге закрылась на ремонт

Станция метро «Ладожская» в Санкт-Петербурге закрылась на ремонт

Станция метро «Ладожская» в Санкт-Петербурге закрылась на ремонт

Станция метро «Ладожская» в Санкт-Петербурге закрылась на ремонт

Станция метро «Ладожская» в Санкт-Петербурге закрылась на ремонт

Станция метро «Ладожская» в Санкт-Петербурге закрылась на ремонт

Станция метро «Ладожская» в Санкт-Петербурге закрылась на ремонт

Станция метро «Ладожская» в Санкт-Петербурге закрылась на ремонт

Станция метро «Ладожская» в Санкт-Петербурге закрылась на ремонт

Станция метро «Ладожская» в Санкт-Петербурге закрылась на ремонт

Станция метро «Ладожская» в Санкт-Петербурге закрылась на ремонт

Станция метро «Ладожская» в Санкт-Петербурге закрылась на ремонт

Станция метро «Ладожская» в Санкт-Петербурге закрылась на ремонт

Станция метро «Ладожская» в Санкт-Петербурге закрылась на ремонт