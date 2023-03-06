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6 марта 2023 16:59

В Петербургском метрополитене появились первые девушки-машинисты

Юлия ПЫХАЛОВА
В Петербургском метрополитене появились первые девушки-машинисты

В Петербургском метрополитене появились первые девушки-машинисты

В Петербургском метрополитене появились первые девушки-машинисты

В Петербургском метрополитене появились первые девушки-машинисты

В Петербургском метрополитене появились первые девушки-машинисты

В Петербургском метрополитене появились первые девушки-машинисты

В Петербургском метрополитене появились первые девушки-машинисты

В Петербургском метрополитене появились первые девушки-машинисты

В Петербургском метрополитене появились первые девушки-машинисты

В Петербургском метрополитене появились первые девушки-машинисты

В Петербургском метрополитене появились первые девушки-машинисты

В Петербургском метрополитене появились первые девушки-машинисты

В Петербургском метрополитене появились первые девушки-машинисты

В Петербургском метрополитене появились первые девушки-машинисты

В Петербургском метрополитене появились первые девушки-машинисты

В Петербургском метрополитене появились первые девушки-машинисты

В Петербургском метрополитене появились первые девушки-машинисты

В Петербургском метрополитене появились первые девушки-машинисты

В Петербургском метрополитене появились первые девушки-машинисты

В Петербургском метрополитене появились первые девушки-машинисты