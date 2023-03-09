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9 марта 2023 19:47

Шоу «Ледниковый период. Снова вместе» режиссера Ильи Авербуха прошло в СК «Юбилейный»

Артем КИЛЬКИН
Шоу «Ледниковый период. Снова вместе» режиссера Ильи Авербуха прошло в СК «Юбилейный»

Шоу «Ледниковый период. Снова вместе» режиссера Ильи Авербуха прошло в СК «Юбилейный»

Шоу «Ледниковый период. Снова вместе» режиссера Ильи Авербуха прошло в СК «Юбилейный»

Шоу «Ледниковый период. Снова вместе» режиссера Ильи Авербуха прошло в СК «Юбилейный»

Шоу «Ледниковый период. Снова вместе» режиссера Ильи Авербуха прошло в СК «Юбилейный»

Шоу «Ледниковый период. Снова вместе» режиссера Ильи Авербуха прошло в СК «Юбилейный»

Шоу «Ледниковый период. Снова вместе» режиссера Ильи Авербуха прошло в СК «Юбилейный»

Шоу «Ледниковый период. Снова вместе» режиссера Ильи Авербуха прошло в СК «Юбилейный»

Шоу «Ледниковый период. Снова вместе» режиссера Ильи Авербуха прошло в СК «Юбилейный»

Шоу «Ледниковый период. Снова вместе» режиссера Ильи Авербуха прошло в СК «Юбилейный»

Шоу «Ледниковый период. Снова вместе» режиссера Ильи Авербуха прошло в СК «Юбилейный»

Шоу «Ледниковый период. Снова вместе» режиссера Ильи Авербуха прошло в СК «Юбилейный»

Шоу «Ледниковый период. Снова вместе» режиссера Ильи Авербуха прошло в СК «Юбилейный»

Шоу «Ледниковый период. Снова вместе» режиссера Ильи Авербуха прошло в СК «Юбилейный»

Шоу «Ледниковый период. Снова вместе» режиссера Ильи Авербуха прошло в СК «Юбилейный»

Шоу «Ледниковый период. Снова вместе» режиссера Ильи Авербуха прошло в СК «Юбилейный»

Шоу «Ледниковый период. Снова вместе» режиссера Ильи Авербуха прошло в СК «Юбилейный»

Шоу «Ледниковый период. Снова вместе» режиссера Ильи Авербуха прошло в СК «Юбилейный»

Шоу «Ледниковый период. Снова вместе» режиссера Ильи Авербуха прошло в СК «Юбилейный»

Шоу «Ледниковый период. Снова вместе» режиссера Ильи Авербуха прошло в СК «Юбилейный»