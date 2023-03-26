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26 марта 2023 17:38

Сборная России по футболу победила Ирак со счетом 2:0 в Петербурге

Артем КИЛЬКИН
Сборная России по футболу победила Ирак со счетом 2:0 в Петербурге

Сборная России по футболу победила Ирак со счетом 2:0 в Петербурге

Сборная России по футболу победила Ирак со счетом 2:0 в Петербурге

Сборная России по футболу победила Ирак со счетом 2:0 в Петербурге

Сборная России по футболу победила Ирак со счетом 2:0 в Петербурге

Сборная России по футболу победила Ирак со счетом 2:0 в Петербурге

Сборная России по футболу победила Ирак со счетом 2:0 в Петербурге

Сборная России по футболу победила Ирак со счетом 2:0 в Петербурге

Сборная России по футболу победила Ирак со счетом 2:0 в Петербурге

Сборная России по футболу победила Ирак со счетом 2:0 в Петербурге

Сборная России по футболу победила Ирак со счетом 2:0 в Петербурге

Сборная России по футболу победила Ирак со счетом 2:0 в Петербурге

Сборная России по футболу победила Ирак со счетом 2:0 в Петербурге

Сборная России по футболу победила Ирак со счетом 2:0 в Петербурге

Сборная России по футболу победила Ирак со счетом 2:0 в Петербурге

Сборная России по футболу победила Ирак со счетом 2:0 в Петербурге

Сборная России по футболу победила Ирак со счетом 2:0 в Петербурге

Сборная России по футболу победила Ирак со счетом 2:0 в Петербурге

Сборная России по футболу победила Ирак со счетом 2:0 в Петербурге

Сборная России по футболу победила Ирак со счетом 2:0 в Петербурге