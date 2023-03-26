Сборная России по футболу победила Ирак со счетом 2:0 в Петербурге
Сборная России по футболу победила Ирак со счетом 2:0 в Петербурге
Сборная России по футболу победила Ирак со счетом 2:0 в Петербурге
Сборная России по футболу победила Ирак со счетом 2:0 в Петербурге
Сборная России по футболу победила Ирак со счетом 2:0 в Петербурге
Сборная России по футболу победила Ирак со счетом 2:0 в Петербурге
Сборная России по футболу победила Ирак со счетом 2:0 в Петербурге
Сборная России по футболу победила Ирак со счетом 2:0 в Петербурге
Сборная России по футболу победила Ирак со счетом 2:0 в Петербурге
Сборная России по футболу победила Ирак со счетом 2:0 в Петербурге