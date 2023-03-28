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28 марта 2023 16:33

Как сейчас выглядит заброшенный мясокомбинат «Самсон»

Артем КИЛЬКИН
Как сейчас выглядит заброшенный мясокомбинат «Самсон»

Как сейчас выглядит заброшенный мясокомбинат «Самсон»

Как сейчас выглядит заброшенный мясокомбинат «Самсон»

Как сейчас выглядит заброшенный мясокомбинат «Самсон»

Как сейчас выглядит заброшенный мясокомбинат «Самсон»

Как сейчас выглядит заброшенный мясокомбинат «Самсон»

Как сейчас выглядит заброшенный мясокомбинат «Самсон»

Как сейчас выглядит заброшенный мясокомбинат «Самсон»

Как сейчас выглядит заброшенный мясокомбинат «Самсон»

Как сейчас выглядит заброшенный мясокомбинат «Самсон»

Как сейчас выглядит заброшенный мясокомбинат «Самсон»

Как сейчас выглядит заброшенный мясокомбинат «Самсон»

Как сейчас выглядит заброшенный мясокомбинат «Самсон»

Как сейчас выглядит заброшенный мясокомбинат «Самсон»

Как сейчас выглядит заброшенный мясокомбинат «Самсон»

Как сейчас выглядит заброшенный мясокомбинат «Самсон»

Как сейчас выглядит заброшенный мясокомбинат «Самсон»

Как сейчас выглядит заброшенный мясокомбинат «Самсон»

Как сейчас выглядит заброшенный мясокомбинат «Самсон»

Как сейчас выглядит заброшенный мясокомбинат «Самсон»