Люди несут цветы к месту взрыва в кафе в Санкт-Петербурге
Люди несут цветы к месту взрыва в кафе в Санкт-Петербурге
Люди несут цветы к месту взрыва в кафе в Санкт-Петербурге
Люди несут цветы к месту взрыва в кафе в Санкт-Петербурге
Люди несут цветы к месту взрыва в кафе в Санкт-Петербурге
Люди несут цветы к месту взрыва в кафе в Санкт-Петербурге
Люди несут цветы к месту взрыва в кафе в Санкт-Петербурге
Люди несут цветы к месту взрыва в кафе в Санкт-Петербурге
Люди несут цветы к месту взрыва в кафе в Санкт-Петербурге
Люди несут цветы к месту взрыва в кафе в Санкт-Петербурге