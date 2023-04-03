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3 апреля 2023 10:56

Люди несут цветы к месту взрыва в кафе в Санкт-Петербурге

Артем КИЛЬКИН
Люди несут цветы к месту взрыва в кафе в Санкт-Петербурге

Люди несут цветы к месту взрыва в кафе в Санкт-Петербурге

Люди несут цветы к месту взрыва в кафе в Санкт-Петербурге

Люди несут цветы к месту взрыва в кафе в Санкт-Петербурге

Люди несут цветы к месту взрыва в кафе в Санкт-Петербурге

Люди несут цветы к месту взрыва в кафе в Санкт-Петербурге

Люди несут цветы к месту взрыва в кафе в Санкт-Петербурге

Люди несут цветы к месту взрыва в кафе в Санкт-Петербурге

Люди несут цветы к месту взрыва в кафе в Санкт-Петербурге

Люди несут цветы к месту взрыва в кафе в Санкт-Петербурге

Люди несут цветы к месту взрыва в кафе в Санкт-Петербурге

Люди несут цветы к месту взрыва в кафе в Санкт-Петербурге

Люди несут цветы к месту взрыва в кафе в Санкт-Петербурге

Люди несут цветы к месту взрыва в кафе в Санкт-Петербурге

Люди несут цветы к месту взрыва в кафе в Санкт-Петербурге

Люди несут цветы к месту взрыва в кафе в Санкт-Петербурге

Люди несут цветы к месту взрыва в кафе в Санкт-Петербурге

Люди несут цветы к месту взрыва в кафе в Санкт-Петербурге

Люди несут цветы к месту взрыва в кафе в Санкт-Петербурге

Люди несут цветы к месту взрыва в кафе в Санкт-Петербурге