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4 апреля 2023 7:26

Военный блогер Владлен Татарский погиб в результате взрыва в Петербурге

Юлия ПЫХАЛОВА
Военный блогер Владлен Татарский погиб в результате взрыва в Петербурге

Военный блогер Владлен Татарский погиб в результате взрыва в Петербурге

Военный блогер Владлен Татарский погиб в результате взрыва в Петербурге

Военный блогер Владлен Татарский погиб в результате взрыва в Петербурге

Военный блогер Владлен Татарский погиб в результате взрыва в Петербурге

Военный блогер Владлен Татарский погиб в результате взрыва в Петербурге

Военный блогер Владлен Татарский погиб в результате взрыва в Петербурге

Военный блогер Владлен Татарский погиб в результате взрыва в Петербурге

Военный блогер Владлен Татарский погиб в результате взрыва в Петербурге

Военный блогер Владлен Татарский погиб в результате взрыва в Петербурге

Военный блогер Владлен Татарский погиб в результате взрыва в Петербурге

Военный блогер Владлен Татарский погиб в результате взрыва в Петербурге

Военный блогер Владлен Татарский погиб в результате взрыва в Петербурге

Военный блогер Владлен Татарский погиб в результате взрыва в Петербурге

Военный блогер Владлен Татарский погиб в результате взрыва в Петербурге

Военный блогер Владлен Татарский погиб в результате взрыва в Петербурге

Военный блогер Владлен Татарский погиб в результате взрыва в Петербурге

Военный блогер Владлен Татарский погиб в результате взрыва в Петербурге

Военный блогер Владлен Татарский погиб в результате взрыва в Петербурге

Военный блогер Владлен Татарский погиб в результате взрыва в Петербурге