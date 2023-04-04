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11 апреля 2023 16:58

Власти Петербурга видят причину ям на дорогах в погоде и физике

Юлия ПЫХАЛОВА
Власти Петербурга видят причину ям на дорогах в погоде и физике

Власти Петербурга видят причину ям на дорогах в погоде и физике

Власти Петербурга видят причину ям на дорогах в погоде и физике

Власти Петербурга видят причину ям на дорогах в погоде и физике

Власти Петербурга видят причину ям на дорогах в погоде и физике

Власти Петербурга видят причину ям на дорогах в погоде и физике

Власти Петербурга видят причину ям на дорогах в погоде и физике

Власти Петербурга видят причину ям на дорогах в погоде и физике

Власти Петербурга видят причину ям на дорогах в погоде и физике

Власти Петербурга видят причину ям на дорогах в погоде и физике

Власти Петербурга видят причину ям на дорогах в погоде и физике

Власти Петербурга видят причину ям на дорогах в погоде и физике

Власти Петербурга видят причину ям на дорогах в погоде и физике

Власти Петербурга видят причину ям на дорогах в погоде и физике

Власти Петербурга видят причину ям на дорогах в погоде и физике

Власти Петербурга видят причину ям на дорогах в погоде и физике

Власти Петербурга видят причину ям на дорогах в погоде и физике

Власти Петербурга видят причину ям на дорогах в погоде и физике

Власти Петербурга видят причину ям на дорогах в погоде и физике

Власти Петербурга видят причину ям на дорогах в погоде и физике