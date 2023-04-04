На Дворцовой площади прошла репетиция сводного военного оркестра к Параду Победы

репетиция сводного военного оркестра к Параду Победы
репетиция сводного военного оркестра к Параду Победы
репетиция сводного военного оркестра к Параду Победы
репетиция сводного военного оркестра к Параду Победы
репетиция сводного военного оркестра к Параду Победы
репетиция сводного военного оркестра к Параду Победы
репетиция сводного военного оркестра к Параду Победы
репетиция сводного военного оркестра к Параду Победы
репетиция сводного военного оркестра к Параду Победы
репетиция сводного военного оркестра к Параду Победы