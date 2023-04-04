Загорают среди льдин: Петербуржцы открыли пляжный сезон у Петропавловской крепости

Петербуржцы открыли пляжный сезон у Петропавловской крепости
Петербуржцы открыли пляжный сезон у Петропавловской крепости
Петербуржцы открыли пляжный сезон у Петропавловской крепости
Петербуржцы открыли пляжный сезон у Петропавловской крепости
Петербуржцы открыли пляжный сезон у Петропавловской крепости
Петербуржцы открыли пляжный сезон у Петропавловской крепости
Петербуржцы открыли пляжный сезон у Петропавловской крепости
Петербуржцы открыли пляжный сезон у Петропавловской крепости
Петербуржцы открыли пляжный сезон у Петропавловской крепости
Петербуржцы открыли пляжный сезон у Петропавловской крепости