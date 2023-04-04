Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в ПетербургеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в ПетербургеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
14 апреля 2023 16:07

Загорают среди льдин: Петербуржцы открыли пляжный сезон у Петропавловской крепости

Юлия ПЫХАЛОВА
Петербуржцы открыли пляжный сезон у Петропавловской крепости

Петербуржцы открыли пляжный сезон у Петропавловской крепости

Петербуржцы открыли пляжный сезон у Петропавловской крепости

Петербуржцы открыли пляжный сезон у Петропавловской крепости

Петербуржцы открыли пляжный сезон у Петропавловской крепости

Петербуржцы открыли пляжный сезон у Петропавловской крепости

Петербуржцы открыли пляжный сезон у Петропавловской крепости

Петербуржцы открыли пляжный сезон у Петропавловской крепости

Петербуржцы открыли пляжный сезон у Петропавловской крепости

Петербуржцы открыли пляжный сезон у Петропавловской крепости

Петербуржцы открыли пляжный сезон у Петропавловской крепости

Петербуржцы открыли пляжный сезон у Петропавловской крепости

Петербуржцы открыли пляжный сезон у Петропавловской крепости

Петербуржцы открыли пляжный сезон у Петропавловской крепости

Петербуржцы открыли пляжный сезон у Петропавловской крепости

Петербуржцы открыли пляжный сезон у Петропавловской крепости

Петербуржцы открыли пляжный сезон у Петропавловской крепости

Петербуржцы открыли пляжный сезон у Петропавловской крепости

Петербуржцы открыли пляжный сезон у Петропавловской крепости

Петербуржцы открыли пляжный сезон у Петропавловской крепости