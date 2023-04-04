Концерт на Дворцовой площади ко Дню Победы в Санкт-Петербурге 9 мая 2023

Концерт на Дворцовой площади ко Дню Победы в Санкт-Петербурге
Концерт на Дворцовой площади ко Дню Победы в Санкт-Петербурге
Концерт на Дворцовой площади ко Дню Победы в Санкт-Петербурге
Концерт на Дворцовой площади ко Дню Победы в Санкт-Петербурге
Концерт на Дворцовой площади ко Дню Победы в Санкт-Петербурге
Концерт на Дворцовой площади ко Дню Победы в Санкт-Петербурге
Концерт на Дворцовой площади ко Дню Победы в Санкт-Петербурге
Концерт на Дворцовой площади ко Дню Победы в Санкт-Петербурге
Концерт на Дворцовой площади ко Дню Победы в Санкт-Петербурге
Концерт на Дворцовой площади ко Дню Победы в Санкт-Петербурге