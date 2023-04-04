Стихийное шествие «Бессмертного полка» по улицам Петербурга
Стихийное шествие «Бессмертного полка» по улицам Петербурга
Стихийное шествие «Бессмертного полка» по улицам Петербурга
Стихийное шествие «Бессмертного полка» по улицам Петербурга
Стихийное шествие «Бессмертного полка» по улицам Петербурга
Стихийное шествие «Бессмертного полка» по улицам Петербурга
Стихийное шествие «Бессмертного полка» по улицам Петербурга
Стихийное шествие «Бессмертного полка» по улицам Петербурга
Стихийное шествие «Бессмертного полка» по улицам Петербурга
Стихийное шествие «Бессмертного полка» по улицам Петербурга