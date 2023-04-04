На набережной около «Лахта Центра» открылось новое общественное пространство
На набережной около «Лахта Центра» открылось новое общественное пространство
На набережной около «Лахта Центра» открылось новое общественное пространство
На набережной около «Лахта Центра» открылось новое общественное пространство
На набережной около «Лахта Центра» открылось новое общественное пространство
На набережной около «Лахта Центра» открылось новое общественное пространство
На набережной около «Лахта Центра» открылось новое общественное пространство
На набережной около «Лахта Центра» открылось новое общественное пространство
На набережной около «Лахта Центра» открылось новое общественное пространство
На набережной около «Лахта Центра» открылось новое общественное пространство