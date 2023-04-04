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12 мая 2023 10:48

На набережной около «Лахта Центра» открылось новое общественное пространство

Юлия ПЫХАЛОВА
На набережной около «Лахта Центра» открылось новое общественное пространство

На набережной около «Лахта Центра» открылось новое общественное пространство

На набережной около «Лахта Центра» открылось новое общественное пространство

На набережной около «Лахта Центра» открылось новое общественное пространство

На набережной около «Лахта Центра» открылось новое общественное пространство

На набережной около «Лахта Центра» открылось новое общественное пространство

На набережной около «Лахта Центра» открылось новое общественное пространство

На набережной около «Лахта Центра» открылось новое общественное пространство

На набережной около «Лахта Центра» открылось новое общественное пространство

На набережной около «Лахта Центра» открылось новое общественное пространство

На набережной около «Лахта Центра» открылось новое общественное пространство

На набережной около «Лахта Центра» открылось новое общественное пространство

На набережной около «Лахта Центра» открылось новое общественное пространство

На набережной около «Лахта Центра» открылось новое общественное пространство

На набережной около «Лахта Центра» открылось новое общественное пространство

На набережной около «Лахта Центра» открылось новое общественное пространство

На набережной около «Лахта Центра» открылось новое общественное пространство

На набережной около «Лахта Центра» открылось новое общественное пространство

На набережной около «Лахта Центра» открылось новое общественное пространство

На набережной около «Лахта Центра» открылось новое общественное пространство