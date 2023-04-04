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13 мая 2023 20:29

«Золотой» автопробег футболистов «Зенита» по центру Петербурга

Показываем, как новоиспеченные чемпионы России обмыли золотые медали и кубок в болельщиками, туристами и случайными прохожими.
Юлия ПЫХАЛОВА
Фанатов развлекали не только футболисты, но и различные творческие коллективы.

Фанатов развлекали не только футболисты, но и различные творческие коллективы.

Один из героев чемпионского сезона - Клаудиньо.

Один из героев чемпионского сезона - Клаудиньо.

Группа поддержки из красавиц ехала впереди автобуса.

Группа поддержки из красавиц ехала впереди автобуса.

Чемпионский автобус останавливался в пяти точках Петербурга.

Чемпионский автобус останавливался в пяти точках Петербурга.

Футболисты раздавали автографы болельщикам и делились сувенирами клуба.

Футболисты раздавали автографы болельщикам и делились сувенирами клуба.

Главный тренер Сергей Семак выступал в роли заводилы в чемпионском автобусе.

Главный тренер Сергей Семак выступал в роли заводилы в чемпионском автобусе.

Футбол объединяет разные поколения.

Футбол объединяет разные поколения.

У Медного всадника команду горячо поприветствовали.

У Медного всадника команду горячо поприветствовали.

Зенитовцев ждали даже фанаты среди животных.

Зенитовцев ждали даже фанаты среди животных.

Чемпионы полтора часа колесили по городу с песнями и плясками.

Чемпионы полтора часа колесили по городу с песнями и плясками.