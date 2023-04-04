«Золотой» автопробег футболистов «Зенита» по центру Петербурга

Фанатов развлекали не только футболисты, но и различные творческие коллективы.
Один из героев чемпионского сезона - Клаудиньо.
Группа поддержки из красавиц ехала впереди автобуса.
Чемпионский автобус останавливался в пяти точках Петербурга.
Футболисты раздавали автографы болельщикам и делились сувенирами клуба.
Главный тренер Сергей Семак выступал в роли заводилы в чемпионском автобусе.
Футбол объединяет разные поколения.
У Медного всадника команду горячо поприветствовали.
Зенитовцев ждали даже фанаты среди животных.
Чемпионы полтора часа колесили по городу с песнями и плясками.