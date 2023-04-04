Строительные работы на намыве Васильевского острова остановили
Строительные работы на намыве Васильевского острова остановили
Строительные работы на намыве Васильевского острова остановили
Строительные работы на намыве Васильевского острова остановили
Строительные работы на намыве Васильевского острова остановили
Строительные работы на намыве Васильевского острова остановили
Строительные работы на намыве Васильевского острова остановили
Строительные работы на намыве Васильевского острова остановили
Строительные работы на намыве Васильевского острова остановили
Строительные работы на намыве Васильевского острова остановили