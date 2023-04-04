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15 мая 2023 19:21

Строительные работы на намыве Васильевского острова остановили

Юлия ПЫХАЛОВА
Строительные работы на намыве Васильевского острова остановили

Строительные работы на намыве Васильевского острова остановили

Строительные работы на намыве Васильевского острова остановили

Строительные работы на намыве Васильевского острова остановили

Строительные работы на намыве Васильевского острова остановили

Строительные работы на намыве Васильевского острова остановили

Строительные работы на намыве Васильевского острова остановили

Строительные работы на намыве Васильевского острова остановили

Строительные работы на намыве Васильевского острова остановили

Строительные работы на намыве Васильевского острова остановили

Строительные работы на намыве Васильевского острова остановили

Строительные работы на намыве Васильевского острова остановили

Строительные работы на намыве Васильевского острова остановили

Строительные работы на намыве Васильевского острова остановили

Строительные работы на намыве Васильевского острова остановили

Строительные работы на намыве Васильевского острова остановили

Строительные работы на намыве Васильевского острова остановили

Строительные работы на намыве Васильевского острова остановили

Строительные работы на намыве Васильевского острова остановили

Строительные работы на намыве Васильевского острова остановили