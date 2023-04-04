Прощание со звездой фильма «Окно в Париж» Сергеем Дрейденом прошло в БДТ в Петербурге

Прощание Сергеем Дрейденом прошло в БДТ в Петербурге
Прощание Сергеем Дрейденом прошло в БДТ в Петербурге
Прощание Сергеем Дрейденом прошло в БДТ в Петербурге
Прощание Сергеем Дрейденом прошло в БДТ в Петербурге
Прощание Сергеем Дрейденом прошло в БДТ в Петербурге
Прощание Сергеем Дрейденом прошло в БДТ в Петербурге
Прощание Сергеем Дрейденом прошло в БДТ в Петербурге
Прощание Сергеем Дрейденом прошло в БДТ в Петербурге
Прощание Сергеем Дрейденом прошло в БДТ в Петербурге
Прощание Сергеем Дрейденом прошло в БДТ в Петербурге