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5 июня 2023 14:32

Прощание со звездой фильма «Окно в Париж» Сергеем Дрейденом прошло в БДТ в Петербурге

Юлия ПЫХАЛОВА
Прощание Сергеем Дрейденом прошло в БДТ в Петербурге

Прощание Сергеем Дрейденом прошло в БДТ в Петербурге

Прощание Сергеем Дрейденом прошло в БДТ в Петербурге

Прощание Сергеем Дрейденом прошло в БДТ в Петербурге

Прощание Сергеем Дрейденом прошло в БДТ в Петербурге

Прощание Сергеем Дрейденом прошло в БДТ в Петербурге

Прощание Сергеем Дрейденом прошло в БДТ в Петербурге

Прощание Сергеем Дрейденом прошло в БДТ в Петербурге

Прощание Сергеем Дрейденом прошло в БДТ в Петербурге

Прощание Сергеем Дрейденом прошло в БДТ в Петербурге

Прощание Сергеем Дрейденом прошло в БДТ в Петербурге

Прощание Сергеем Дрейденом прошло в БДТ в Петербурге

Прощание Сергеем Дрейденом прошло в БДТ в Петербурге

Прощание Сергеем Дрейденом прошло в БДТ в Петербурге

Прощание Сергеем Дрейденом прошло в БДТ в Петербурге

Прощание Сергеем Дрейденом прошло в БДТ в Петербурге

Прощание Сергеем Дрейденом прошло в БДТ в Петербурге

Прощание Сергеем Дрейденом прошло в БДТ в Петербурге

Прощание Сергеем Дрейденом прошло в БДТ в Петербурге

Прощание Сергеем Дрейденом прошло в БДТ в Петербурге