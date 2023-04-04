Памятник блаженной Ксении Петербургской открыли на Смоленском кладбище
Памятник блаженной Ксении Петербургской открыли на Смоленском кладбище
Памятник блаженной Ксении Петербургской открыли на Смоленском кладбище
Памятник блаженной Ксении Петербургской открыли на Смоленском кладбище
Памятник блаженной Ксении Петербургской открыли на Смоленском кладбище
Памятник блаженной Ксении Петербургской открыли на Смоленском кладбище
Памятник блаженной Ксении Петербургской открыли на Смоленском кладбище
Памятник блаженной Ксении Петербургской открыли на Смоленском кладбище
Памятник блаженной Ксении Петербургской открыли на Смоленском кладбище
Памятник блаженной Ксении Петербургской открыли на Смоленском кладбище