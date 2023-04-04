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6 июня 2023 17:54

Не хлеба, а зрелищ: Показываем Левашовский хлебозавод, перестроенный под культурное пространство

Юлия ПЫХАЛОВА
Показываем Левашовский хлебозавод, перестроенный под культурное пространство

Показываем Левашовский хлебозавод, перестроенный под культурное пространство

Показываем Левашовский хлебозавод, перестроенный под культурное пространство

Показываем Левашовский хлебозавод, перестроенный под культурное пространство

Показываем Левашовский хлебозавод, перестроенный под культурное пространство

Показываем Левашовский хлебозавод, перестроенный под культурное пространство

Показываем Левашовский хлебозавод, перестроенный под культурное пространство

Показываем Левашовский хлебозавод, перестроенный под культурное пространство

Показываем Левашовский хлебозавод, перестроенный под культурное пространство

Показываем Левашовский хлебозавод, перестроенный под культурное пространство

Показываем Левашовский хлебозавод, перестроенный под культурное пространство

Показываем Левашовский хлебозавод, перестроенный под культурное пространство

Показываем Левашовский хлебозавод, перестроенный под культурное пространство

Показываем Левашовский хлебозавод, перестроенный под культурное пространство

Показываем Левашовский хлебозавод, перестроенный под культурное пространство

Показываем Левашовский хлебозавод, перестроенный под культурное пространство

Показываем Левашовский хлебозавод, перестроенный под культурное пространство

Показываем Левашовский хлебозавод, перестроенный под культурное пространство

Показываем Левашовский хлебозавод, перестроенный под культурное пространство

Показываем Левашовский хлебозавод, перестроенный под культурное пространство