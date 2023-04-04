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8 июня 2023 16:55

В Петропавловской крепости отрепетировали бал-маскарад к фестивалю «Град Петров»

Юлия ПЫХАЛОВА
В Петропавловской крепости отрепетировали бал-маскарад к фестивалю «Град Петров»

В Петропавловской крепости отрепетировали бал-маскарад к фестивалю «Град Петров»

В Петропавловской крепости отрепетировали бал-маскарад к фестивалю «Град Петров»

В Петропавловской крепости отрепетировали бал-маскарад к фестивалю «Град Петров»

В Петропавловской крепости отрепетировали бал-маскарад к фестивалю «Град Петров»

В Петропавловской крепости отрепетировали бал-маскарад к фестивалю «Град Петров»

В Петропавловской крепости отрепетировали бал-маскарад к фестивалю «Град Петров»

В Петропавловской крепости отрепетировали бал-маскарад к фестивалю «Град Петров»

В Петропавловской крепости отрепетировали бал-маскарад к фестивалю «Град Петров»

В Петропавловской крепости отрепетировали бал-маскарад к фестивалю «Град Петров»

В Петропавловской крепости отрепетировали бал-маскарад к фестивалю «Град Петров»

В Петропавловской крепости отрепетировали бал-маскарад к фестивалю «Град Петров»

В Петропавловской крепости отрепетировали бал-маскарад к фестивалю «Град Петров»

В Петропавловской крепости отрепетировали бал-маскарад к фестивалю «Град Петров»

В Петропавловской крепости отрепетировали бал-маскарад к фестивалю «Град Петров»

В Петропавловской крепости отрепетировали бал-маскарад к фестивалю «Град Петров»

В Петропавловской крепости отрепетировали бал-маскарад к фестивалю «Град Петров»

В Петропавловской крепости отрепетировали бал-маскарад к фестивалю «Град Петров»

В Петропавловской крепости отрепетировали бал-маскарад к фестивалю «Град Петров»

В Петропавловской крепости отрепетировали бал-маскарад к фестивалю «Град Петров»