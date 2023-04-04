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13 июня 2023 19:18

Масштабный исторический фестиваль «От Руси до России» в Парке 300-летия Санкт-Петербурга

Юлия ПЫХАЛОВА
Масштабный исторический фестиваль «От Руси до России»

Масштабный исторический фестиваль «От Руси до России»

Масштабный исторический фестиваль «От Руси до России»

Масштабный исторический фестиваль «От Руси до России»

Масштабный исторический фестиваль «От Руси до России»

Масштабный исторический фестиваль «От Руси до России»

Масштабный исторический фестиваль «От Руси до России»

Масштабный исторический фестиваль «От Руси до России»

Масштабный исторический фестиваль «От Руси до России»

Масштабный исторический фестиваль «От Руси до России»

Масштабный исторический фестиваль «От Руси до России»

Масштабный исторический фестиваль «От Руси до России»

Масштабный исторический фестиваль «От Руси до России»

Масштабный исторический фестиваль «От Руси до России»

Масштабный исторический фестиваль «От Руси до России»

Масштабный исторический фестиваль «От Руси до России»

Масштабный исторический фестиваль «От Руси до России»

Масштабный исторический фестиваль «От Руси до России»

Масштабный исторический фестиваль «От Руси до России»

Масштабный исторический фестиваль «От Руси до России»