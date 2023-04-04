Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
13 июня 2023 19:18

Масштабный фестиваль ко Дню России прошел на «Газпром Арене»

Юлия ПЫХАЛОВА
Масштабный фестиваль ко Дню России прошел на «Газпром Арене»

Масштабный фестиваль ко Дню России прошел на «Газпром Арене»

Масштабный фестиваль ко Дню России прошел на «Газпром Арене»

Масштабный фестиваль ко Дню России прошел на «Газпром Арене»

Масштабный фестиваль ко Дню России прошел на «Газпром Арене»

Масштабный фестиваль ко Дню России прошел на «Газпром Арене»

Масштабный фестиваль ко Дню России прошел на «Газпром Арене»

Масштабный фестиваль ко Дню России прошел на «Газпром Арене»

Масштабный фестиваль ко Дню России прошел на «Газпром Арене»

Масштабный фестиваль ко Дню России прошел на «Газпром Арене»

Масштабный фестиваль ко Дню России прошел на «Газпром Арене»

Масштабный фестиваль ко Дню России прошел на «Газпром Арене»

Масштабный фестиваль ко Дню России прошел на «Газпром Арене»

Масштабный фестиваль ко Дню России прошел на «Газпром Арене»

Масштабный фестиваль ко Дню России прошел на «Газпром Арене»

Масштабный фестиваль ко Дню России прошел на «Газпром Арене»

Масштабный фестиваль ко Дню России прошел на «Газпром Арене»

Масштабный фестиваль ко Дню России прошел на «Газпром Арене»

Масштабный фестиваль ко Дню России прошел на «Газпром Арене»

Масштабный фестиваль ко Дню России прошел на «Газпром Арене»