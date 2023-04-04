Александр Беглов наградил победителей проекта «Комсомольской правды» «Губернаторский дневник 2023»
Александр Беглов наградил победителей проекта «Комсомольской правды» «Губернаторский дневник 2023»
Александр Беглов наградил победителей проекта «Комсомольской правды» «Губернаторский дневник 2023»
Александр Беглов наградил победителей проекта «Комсомольской правды» «Губернаторский дневник 2023»
Александр Беглов наградил победителей проекта «Комсомольской правды» «Губернаторский дневник 2023»
Александр Беглов наградил победителей проекта «Комсомольской правды» «Губернаторский дневник 2023»
Александр Беглов наградил победителей проекта «Комсомольской правды» «Губернаторский дневник 2023»
Александр Беглов наградил победителей проекта «Комсомольской правды» «Губернаторский дневник 2023»
Александр Беглов наградил победителей проекта «Комсомольской правды» «Губернаторский дневник 2023»
Александр Беглов наградил победителей проекта «Комсомольской правды» «Губернаторский дневник 2023»