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21 июня 2023 15:32

Тополиный пух провоцирует десятки пожаров в Петербурге

Юлия ПЫХАЛОВА
Тополиный пух провоцирует десятки пожаров в Петербурге

Тополиный пух провоцирует десятки пожаров в Петербурге

Тополиный пух провоцирует десятки пожаров в Петербурге

Тополиный пух провоцирует десятки пожаров в Петербурге

Тополиный пух провоцирует десятки пожаров в Петербурге

Тополиный пух провоцирует десятки пожаров в Петербурге

Тополиный пух провоцирует десятки пожаров в Петербурге

Тополиный пух провоцирует десятки пожаров в Петербурге

Тополиный пух провоцирует десятки пожаров в Петербурге

Тополиный пух провоцирует десятки пожаров в Петербурге

Тополиный пух провоцирует десятки пожаров в Петербурге

Тополиный пух провоцирует десятки пожаров в Петербурге

Тополиный пух провоцирует десятки пожаров в Петербурге

Тополиный пух провоцирует десятки пожаров в Петербурге

Тополиный пух провоцирует десятки пожаров в Петербурге

Тополиный пух провоцирует десятки пожаров в Петербурге

Тополиный пух провоцирует десятки пожаров в Петербурге

Тополиный пух провоцирует десятки пожаров в Петербурге

Тополиный пух провоцирует десятки пожаров в Петербурге

Тополиный пух провоцирует десятки пожаров в Петербурге