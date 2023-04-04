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10 июля 2023 14:30

Ремонт Приморского проспекта и кольцевой дороги на юге подарил городу десятибалльные пробки

Юлия ПЫХАЛОВА
Ремонт Приморского проспекта и кольцевой дороги на юге подарил городу десятибалльные пробки

Ремонт Приморского проспекта и кольцевой дороги на юге подарил городу десятибалльные пробки

Ремонт Приморского проспекта и кольцевой дороги на юге подарил городу десятибалльные пробки

Ремонт Приморского проспекта и кольцевой дороги на юге подарил городу десятибалльные пробки

Ремонт Приморского проспекта и кольцевой дороги на юге подарил городу десятибалльные пробки

Ремонт Приморского проспекта и кольцевой дороги на юге подарил городу десятибалльные пробки

Ремонт Приморского проспекта и кольцевой дороги на юге подарил городу десятибалльные пробки

Ремонт Приморского проспекта и кольцевой дороги на юге подарил городу десятибалльные пробки

Ремонт Приморского проспекта и кольцевой дороги на юге подарил городу десятибалльные пробки

Ремонт Приморского проспекта и кольцевой дороги на юге подарил городу десятибалльные пробки

Ремонт Приморского проспекта и кольцевой дороги на юге подарил городу десятибалльные пробки

Ремонт Приморского проспекта и кольцевой дороги на юге подарил городу десятибалльные пробки

Ремонт Приморского проспекта и кольцевой дороги на юге подарил городу десятибалльные пробки

Ремонт Приморского проспекта и кольцевой дороги на юге подарил городу десятибалльные пробки

Ремонт Приморского проспекта и кольцевой дороги на юге подарил городу десятибалльные пробки

Ремонт Приморского проспекта и кольцевой дороги на юге подарил городу десятибалльные пробки

Ремонт Приморского проспекта и кольцевой дороги на юге подарил городу десятибалльные пробки

Ремонт Приморского проспекта и кольцевой дороги на юге подарил городу десятибалльные пробки

Ремонт Приморского проспекта и кольцевой дороги на юге подарил городу десятибалльные пробки

Ремонт Приморского проспекта и кольцевой дороги на юге подарил городу десятибалльные пробки