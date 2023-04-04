Новый скоростной пассажирский катамаран "Форт Кроншлот" отправился из Петербурга в Кронштадт

катамаран "Форт Кроншлот" отправился из Петербурга в Кронштадт
катамаран "Форт Кроншлот" отправился из Петербурга в Кронштадт
катамаран "Форт Кроншлот" отправился из Петербурга в Кронштадт
катамаран "Форт Кроншлот" отправился из Петербурга в Кронштадт
катамаран "Форт Кроншлот" отправился из Петербурга в Кронштадт
катамаран "Форт Кроншлот" отправился из Петербурга в Кронштадт
катамаран "Форт Кроншлот" отправился из Петербурга в Кронштадт
катамаран "Форт Кроншлот" отправился из Петербурга в Кронштадт
катамаран "Форт Кроншлот" отправился из Петербурга в Кронштадт
катамаран "Форт Кроншлот" отправился из Петербурга в Кронштадт