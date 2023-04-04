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20 июля 2023 16:28

Новый скоростной пассажирский катамаран "Форт Кроншлот" отправился из Петербурга в Кронштадт

Юлия ПЫХАЛОВА
катамаран "Форт Кроншлот" отправился из Петербурга в Кронштадт

катамаран "Форт Кроншлот" отправился из Петербурга в Кронштадт

катамаран "Форт Кроншлот" отправился из Петербурга в Кронштадт

катамаран "Форт Кроншлот" отправился из Петербурга в Кронштадт

катамаран "Форт Кроншлот" отправился из Петербурга в Кронштадт

катамаран "Форт Кроншлот" отправился из Петербурга в Кронштадт

катамаран "Форт Кроншлот" отправился из Петербурга в Кронштадт

катамаран "Форт Кроншлот" отправился из Петербурга в Кронштадт

катамаран "Форт Кроншлот" отправился из Петербурга в Кронштадт

катамаран "Форт Кроншлот" отправился из Петербурга в Кронштадт

катамаран "Форт Кроншлот" отправился из Петербурга в Кронштадт

катамаран "Форт Кроншлот" отправился из Петербурга в Кронштадт

катамаран "Форт Кроншлот" отправился из Петербурга в Кронштадт

катамаран "Форт Кроншлот" отправился из Петербурга в Кронштадт

катамаран "Форт Кроншлот" отправился из Петербурга в Кронштадт

катамаран "Форт Кроншлот" отправился из Петербурга в Кронштадт

катамаран "Форт Кроншлот" отправился из Петербурга в Кронштадт

катамаран "Форт Кроншлот" отправился из Петербурга в Кронштадт

катамаран "Форт Кроншлот" отправился из Петербурга в Кронштадт

катамаран "Форт Кроншлот" отправился из Петербурга в Кронштадт